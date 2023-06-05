В США разбился самолет, который перехватывали истребители на «сверхзвуковых скоростях» — CNN 5 июня, 03:47 Самолет Cessna Citation X (Фото:en.wikipedia.org)

В США подняли истребители F-16 и NORAD на перехват самолета Cessna Citation, который разбился недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.



Отмечается, что пока непонятно, нарушил ли самолет ограниченное воздушное пространство вблизи Вашингтона, или на борту произошла чрезвычайная ситуация, но чиновник добавил, что F-16 не сбили самолет, и что для Федеральной авиационной администрации является типичным вызывать истребители, если кто-то совершает опасный полет.

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По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки континентального региона США, пилот разбившегося гражданского самолета не реагировал, когда истребители F-16 пытались выйти на связь.

Истребителям F-16 было «разрешено двигаться на сверхзвуковых скоростях».

Кроме того, F-16 использовали сигнальные ракеты «в попытке привлечь внимание пилота».

В результате гражданский самолет Cessna 560 Citation V был перехвачен истребителями NORAD и упал.

На борту самолета находились четыре человека, сообщили источники, знакомые с ходом расследования.

В воскресенье вечером полиция штата Вирджиния сообщила, что поисковые работы все еще продолжаются.