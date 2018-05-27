В США патрульные обнаружили около 54 килограмм наркотического вещества во время остановки автомобиля

В штате Небраска, США, во время обычной остановки транспортного средства патрульные обнаружили около 54 килограмм наркотического вещества фентанила. Об этом сообщает CNN.
Данная "находка" является самой крупной в истории государства и одной из крупнейших в Соединенных Штатах.
Правоохранители изъяли 118 фунтов (53,4 кг) фентанила во время обычной остановки движения на автомагистрали между штатами вблизи города Кирни.
Патрульные обнаружили наркотики в скрытом отсеке полуприцепа во время обыска в остановленном транспортном средстве. Водитель грузовика, Фелипе Генао-Миная, 46 лет, и пассажир, 52-летний Нельсон Нуньес, оба из Нью-Джерси, были арестованы по подозрению в хранении и перевозке запрещенного вещества.
Сначала полицейские полагали, что нашли кокаин, однако дальнейшее тестирование показало, что перевозимым веществом оказался фентанил.
Стоимость наркотиков оценивается более чем в 20 миллионов долларов.
Сообщается, что 2 миллиграмма фентанила может быть смертельной для большинства людей.
Фентанил является мощным опиоидом, который в 50-100 раз более эффективен, чем морфин, и в 30-50 раз сильнее, чем героин. Хотя фентанил может назначаться врачом для облегчения боли, подавляющее большинство случаев передозировки, как полагают, являются результатом незаконного производства и распространения.
Сообщается, что смертность от фентанила в США увеличилась более чем в три раза в период между 2010 и 2016 годами.
"В этом году будет рекордный год, неудачный рекордный год, по смертя от передозировки в Соединенных Штатах", – отметил специальный агент американского Управления по борьбе с наркотиками Мэтью Барден.
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