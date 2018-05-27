В США патрульные обнаружили около 54 килограмм наркотического вещества во время остановки автомобиля

Такая доза способна убить около 26 миллионов человек

В штате Небраска, США, во время обычной остановки транспортного средства патрульные обнаружили около 54 килограмм наркотического вещества фентанила. Об этом сообщает CNN.

Данная "находка" является самой крупной в истории государства и одной из крупнейших в Соединенных Штатах.

Правоохранители изъяли 118 фунтов (53,4 кг) фентанила во время обычной остановки движения на автомагистрали между штатами вблизи города Кирни.

Патрульные обнаружили наркотики в скрытом отсеке полуприцепа во время обыска в остановленном транспортном средстве. Водитель грузовика, Фелипе Генао-Миная, 46 лет, и пассажир, 52-летний Нельсон Нуньес, оба из Нью-Джерси, были арестованы по подозрению в хранении и перевозке запрещенного вещества.

Сначала полицейские полагали, что нашли кокаин, однако дальнейшее тестирование показало, что перевозимым веществом оказался фентанил.

Стоимость наркотиков оценивается более чем в 20 миллионов долларов.

Сообщается, что 2 миллиграмма фентанила может быть смертельной для большинства людей.

Фентанил является мощным опиоидом, который в 50-100 раз более эффективен, чем морфин, и в 30-50 раз сильнее, чем героин. Хотя фентанил может назначаться врачом для облегчения боли, подавляющее большинство случаев передозировки, как полагают, являются результатом незаконного производства и распространения.

Сообщается, что смертность от фентанила в США увеличилась более чем в три раза в период между 2010 и 2016 годами.

"В этом году будет рекордный год, неудачный рекордный год, по смертя от передозировки в Соединенных Штатах", – отметил специальный агент американского Управления по борьбе с наркотиками Мэтью Барден.