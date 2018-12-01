В США пассажирский самолет потерял обшивку двигателя во время полета

США пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines, который выполнял рейс Лас-Вегас - Тампа потерял обшивку двигателя.

Как сообщает издание USA Today, инцидент произошел 30 ноября в 7 утра по местному времени.

So, my hockey buddy CJ Gunnerson took this pic out his window today.

His @FlyFrontier flight had to make an emergency landing at Vegas.

"The hatch came up and ripped off during take off," he tells me.

People were "jumping up screaming, slamming on the roof. Yelling stop."@ABC10 pic.twitter.com/d2LEpdD6p6 — Brandon Rittiman (@BrandonRittiman) 30 ноября 2018 г.

На борту самолета находились 171 человек и шесть членов экипажа.

Спустя несколько минут после взлета пассажиры увидели в иллюминаторах, как у двигателя лайнера начала отходить и отрываться обшивка.

"Люди подпрыгивали со своих мест и кричали", - рассказал очевидец.

Пилоты сразу отреагировали на информацию об обшивке двигателя и совершили вынужденную посадку в аэропорту вылета Мак-Карран в Лас-Вегасе.

В результате происшествия никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Эллисон Рэдмон, во время инцидента и при посадке двигатель работал исправно.