01 декабря 2018, суббота

В США пассажирский самолет потерял обшивку двигателя во время полета

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Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Лас-Вегаса (иллюстративное фото)

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Лас-Вегаса (иллюстративное фото)

США пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines, который выполнял рейс Лас-Вегас - Тампа потерял обшивку двигателя.

Как сообщает издание USA Today, инцидент произошел 30 ноября в 7 утра по местному времени.

На борту самолета находились 171 человек и шесть членов экипажа.

Спустя несколько минут после взлета пассажиры увидели в иллюминаторах, как у двигателя лайнера начала отходить и отрываться обшивка.

"Люди подпрыгивали со своих мест и кричали", - рассказал очевидец.

Пилоты сразу отреагировали на информацию об обшивке двигателя и совершили вынужденную посадку в аэропорту вылета Мак-Карран в Лас-Вегасе.

В результате происшествия никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Эллисон Рэдмон, во время инцидента и при посадке двигатель работал исправно.

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