В США пассажирский самолет экстренно сел из-за трещины в иллюминаторе

В среду, 2 мая, пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку после того, как в одном из иллюминаторов появилась трещина.

Как сообщили ABC News, аварийная посадка прошла без происшествий. Пострадавших среди 76 пассажиров нет.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, Boeing 737-700 рейса 957, который летел из Чикаго, штат Иллинойс, в Ньюарк, штат Нью-Джерси, экстренно сел в международном аэропорту Кливленда, штат Огайо.

Представители авиакомпании отметили, что в результате повреждения стекла в иллюминаторе разгерметизации не было. По предварительным данным, трещина появилась только на внешней панели окна.

"Boeing 737-700 был снят с эксплуатации для проведения технического осмотра", - говорится в заявлении Southwest.

@SouthwestAir #WN957 diverts and makes emergency landing in CLE due to busted window pic.twitter.com/OJMZ5KTyMS