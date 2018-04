В США пассажирский лайнер с поврежденным двигателем совершил экстренную посадку

Во вторник, 17 апреля, пассажирский самолет авиакомпании Southwest совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии (США) с поврежденной обшивкой левого двигателя и поврежденным окном.

Аэропорт Филадельфии сообщил, что самолет Boeing 737-700 рейса 1380, направляющийся из аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке в Даллас "безопасно приземлился в аэропорту", а пассажиров доставили в терминал.

По словам пассажира самолета Кристофера Джонсона, аварийная посадка в Филадельфии прошла достаточно гладко. В комментарии CNN он сказал, что, несмотря на потерю одного из своих двигателей, самолет совершил "обычную посадку".

По данным CNN, один из пассажиров был доставлен в больницу. О характере травм не сообщается.

Причины авиационного инцидента расследуются.

If this ends up being the opening scene to Final Destination 13, I'm going to be really salty. #Flight1380 pic.twitter.com/feK7cPZS70 — Matt Tranchin (@mtranchin) 17 апреля 2018 г.

Passengers can be seen calmly deplaning the Southwest plane that made an emergency landing in Philadelphia moments ago (Source: WPVI) pic.twitter.com/pA7QVzVHHW — Brian Ries (@moneyries) 17 апреля 2018 г.

@SouthwestAir I want to thank the crew of SWA 1380 for a great job getting us to the ground safely after losing in engine #angelsinthesky pic.twitter.com/QL0YPUp0Vj — Kristopher Johnson (@EMMS_MrJohnson) 17 апреля 2018 г.

Напомним, что в аэропорту канадского Галифакса пилот авиакомпании Air Canada благополучно посадил самолет, у которого возникли проблемы с шасси.