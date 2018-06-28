В США Палата представителей отклонила миграционный законопроект, получивший поддержку Трампа

Палата представителей не поддержала компромиссный законопроект о мигрантах

В США Палата представителей американского Конгресса не поддержала компромиссный законопроект о мигрантах, представленный Республиканской партией и получивший поддержку президента Дональда Трампа.

Законопроект, рассмотрение которого откладывалось дважды, получил всего 121 голос "за" и 301 голос "против", сообщает Интерфакс-Украина.

Компромиссный законопроект получил меньше голосов республиканцев, чем предложенный на прошлой неделе более жесткий вариант.

Компромиссный вариант законопроекта об иммиграции предусматривал, что детей мигрантов не будут разлучать с родителями, задержанными за незаконное пересечение границы.

Также он предусматривает выделение $25 миллиардов на обеспечение безопасности границы с Мексикой, в том числе на строительство стены.

Также законопроект позволил бы изменить систему грин-карт, сделав ее более ориентированной на личные заслуги запрашивающего грин-карту.

Напомним, с 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

Согласно этому принципу, всем, кто пересекает границу США нелегально, будут предъявлены обвинения, они будут арестованы. При этом несовершеннолетних мигрантов отправляют в специальные центры. Младенцев и детей 2-3 лет отправляют в особые приюты.

В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.

20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит не разлучать семьи нелегальных мигрантов на южной границе.

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