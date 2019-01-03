В США оценили потери экономики от правительственного "шатдауна" Сегодня, 21:27 61 Цей матеріал також доступний українською Кевин Хассетт

Частичное закрытие правительства приведет к сокращению ВВП США примерно на 0,1% каждые две недели.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя Совета экономических советников Белого дома Кевина Хассетта.

"По нашим оценкам, ВВП в первом квартале может снизиться примерно на одну десятую, если это (частичное закрытие правительства – НВ) решится в ближайшие несколько недель", – заявил Хассетт.

По его словам, экономические последствия "шатдауна" будут смягчены, поскольку уволенные госслужащие получат задолженность по зарплате только после урегулирования ситуации с бюджетом. Однако часть экономических показателей будет потеряна из-за приостановки работы правительственных учреждений.

Хассетт не ожидает большого экономического эффекта при условии, что "шатдаун" закончится относительно быстро.

Ранее сообщалось, что в США лидеры партий не договорились с Трампом об окончании "шатдауна".

Напомним, с полночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.