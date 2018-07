В США отреагировали на новый приговор Балуху и призвали РФ освободить политзаключенных

Соединенные Штаты считают "сомнительным" новый приговор в оккупированном Крыму украинскому политзаключенному Владимиру Балуху.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Twitter.

"Крымского активиста Владимира Балуха, который с марта голодает в знак протеста, только что приговорили к 5 годам тюрьмы по очень сомнительным обвинениям. Россия должна освободить политзаключенных СЕЙЧАС", - говорится в сообщении.

Crimean activist Volodymyr Balukh, on a hunger strike since March, was just sentenced to 5 years in prison on highly questionable charges. #Russia must free political prisoners NOW. #worldcup #fairplay