05 июля 2018, четверг

В США отреагировали на новый приговор Балуху и призвали РФ освободить политзаключенных

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США считают
Фото: pixabay

США считают "сомнительным" новый приговор Балуху

Соединенные Штаты считают "сомнительным" новый приговор в оккупированном Крыму украинскому политзаключенному Владимиру Балуху.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Twitter.

"Крымского активиста Владимира Балуха, который с марта голодает в знак протеста, только что приговорили к 5 годам тюрьмы по очень сомнительным обвинениям. Россия должна освободить политзаключенных СЕЙЧАС", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму приговорил Балуха к пяти годам колонии общего режима и назначил ему штраф в размере 10 000 рублей (около 4 тысяч гривен) по второму уголовному делу против него.

В приговоре говорится, что Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается его преступлениями".

Ранее по делу о дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания прокурор запросил для Балуха четыре года колонии общего режима.

19 марта 2018 года Балух объявил голодовку, протестуя против вердикта оккупационного "суда". После 96-ти дней обычной голодовки он принял решение перейти на сухую голодовку.

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Россияне захватили Балуха 8 декабря 2016 года, обвинив в хранении боеприпасов. По материалам этого "дела" украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тысяч рублей (4 тысячи гривен).

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