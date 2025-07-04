Агентство по охране окружающей среды в США отправило в отпуск сотрудников, которые критиковали Трампа

Агентство по охране окружающей среды США отправило в административный отпуск 139 сотрудников, которые подписали письмо с критикой политики президента США Дональда Трампа .

Об этом в пятницу, 4 июля, сообщило агентство Reuters.

Как пишет Reuters, в письме под названием Декларация несогласия работники Агентства обвинили федеральное правительство во «вредной дерегуляции, игнорировании научного консенсуса в пользу загрязнителей» и «содействии культуре страха» внутри ведомства.

Письмо подписали сотни нынешних и недавно уволенных сотрудников агентства. В публичной версии письма, опубликованной 3 июля, имена подписантов были удалены. Предыдущая версия письма была отправлена администратору агентства Ли Зельдину для внутреннего пользования.

«Агентство по охране окружающей среды проводит политику нулевой толерантности к карьерным бюрократам, которые незаконно подрывают, саботируют и подрывают повестку дня администрации», — говорится в заявлении.

Reuters добавляет, что похожее протестное письмо в июне прислали работники Национального института здоровья своему директору, в частности из-за политического давления на науку и срыва исследовательских проектов.