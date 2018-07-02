02 июля 2018, понедельник

В США отчитались об испытаниях гравитационной ядерной бомбы

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Бомбардировщик Northrop YB-49
Belavia OnAir / facebook

Бомбардировщик Northrop YB-49

Военно-воздушные силы США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12, сообщает Military.com со ссылкой на представителя Национального управления ядерной безопасности США.

Тесты проводились с участием стратегического бомбардировщика и стали первыми квалификационными испытаниями "от и до" для конкретного вида вооружений.

Два испытания состоялись 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада. Бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit.

"Тесты является частью серии совместных испытаний с целью продемонстрировать как способность самолета доставлять боеприпасы, так и неядерные функции данного вооружения", - подчеркнули в управлении.

 

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