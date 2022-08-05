В США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян

5 августа, 01:57
В США распространяется оспа обезьян (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В США распространяется оспа обезьян (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Администрация президента США объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян.

Об этом сообщает The Hill.

«Мы готовы принимать новые меры для борьбы с этим вирусом, и мы призываем каждого американца серьезно к этому отнестись, чтобы помочь нам побороть этот вирус», — заявил министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.

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Благодаря такому решению правительство сможет использовать дополнительное финансирование, улучшив распределение вакцин и медикаментов.

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний, в США зарегистрировано около 6,6 тысяч пациентов с оспой обезьян. Наиболее вирус распространяется в Калифорнии и Нью-Йорке.

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23 июля ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По словам главы организации Тедроса Гебреесуса, болезнь представляет «умеренный риск» для всех регионов мира, кроме Европы, где он высокий.

В ВОЗ заявили, что ее фиксировали в основном среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, особенно теми, у которых несколько партнеров, поэтому «это означает, что его можно остановить с помощью правильных стратегий в правильных группах». В то же время эксперты подчеркивают, что кто-либо может заразиться обезьяньей оспой — она распространяется из-за близкого или интимного контакта. В ООН предупреждают, что факт распространения обезьяньей оспы среди гомосексуалов и бисексуалов не должен стать причиной их стигматизации.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, которая в основном распространяется дикими животными в частях Западной или Центральной Африки. Инфицирование происходит вследствие прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных людей или животных. Также фактором заболевания может стать употребление термически неправильно обработанного мяса инфицированных животных.

Когда оспа обезьян проникает в организм, бывает лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в спине, сильная слабость — такие симптомы проявляются в течение пяти дней. Затем начинается период сыпи. Для диагностики вируса рекомендуют сделать ПЦР-тест.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Оспа Оспа обезьян

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