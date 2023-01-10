США дают Bradley и ракеты, чтобы ВСУ освободили территорию перед возможным наступлением РФ — CNN 10 января, 20:54 M2 Bradley Fighting Vehicle (Фото:via Wilkipedia)

США усиливают военную помощь Украине в виде предоставления боевых машин пехоты Bradley и современных ракет, чтобы ВСУ смогли провести наступление и освободить территории до того, как РФ может перегруппироваться, сообщает CNN.

По информации высокопоставленных американских чиновников, на которых ссылается телеканал, существенные изменения в военной помощи США и союзников помогают усилить огневую мощь ВСУ в ответ на запросы Украины — последний пакет включал увеличение наступательных вооружений, таких как БМП Bradley и современные ракеты.

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Они отметили, что это отражает веру Вашингтона в том, что Украина видит окно для возвращения оккупированных территорий до того, как россияне смогут перегруппироваться.

Чиновники заявили, что новые системы дают ВСУ гораздо больше наступательных возможностей, чем в первые месяцы большой войны.

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6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 3 млрд долларов, в который войдут, в частности, 50 БМП Bradley.