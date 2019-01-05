В США обвиненный ФСБ РФ в "шпионаже" американец был осужден за попытку хищения – The Washington Post Сегодня, 07:58 193 Цей матеріал також доступний українською Пол Уилан

В США Пол Уилан, которого ФСБ РФ обвиняет в шпионаже, был осужден за попытку хищения государственных средств, сообщает The Washington Post.

По данным издания, во время службы в Ираке в 2006 году Уилан, который занимал административную должность, пытался присвоить около 10 тыс. долларов государственных средств.

Отмечается, что Уилан также выписал чеки на общую сумму в 6 тыс. долларов, которые не были приняты к оплате из-за недостатка средств на банковском счете.

Кроме того, во время службы пехотинец с помощью данных другого человека пытался войти в онлайн-систему Корпуса морской пехоты США, успешное прохождение курсов в которой позволяет получить повышение в звании и увеличить жалование.

Спустя два года военный трибунал признал Уилана виновным по ряду пунктов. В результате его понизили до рядового и уволили из рядов Корпуса морской пехоты.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что, кроме американского, британского и ирландского гражданств, у задержанного в России и обвиненного в шпионаже бывшего морского пехотинца США Пола Уилана есть также гражданство Канады.

Власти Ирландии и Великобритании подтвердили, что у Уилана есть гражданство этих государств. Посольство Ирландии в РФ попросило предоставить консулам доступ к задержанному, так как он является гражданином этой страны. А министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал не использовать Уилана как пешку для достижения дипломатических целей.

Напомним, в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Ни русской, ни американской прессе пока не удалось узнать подробности инцидента, в ФСБ их также не сообщили.

Американские аналитики и пресса высказывают предположение о том, что шпионский скандал вокруг Уилана может быть реакцией Кремля в ответ на дело россиянки Марии Бутиной, задержанной в США.

Посол США в России Джон Гантсман посетил Уилана. Дипломат выразил поддержку задержанному, а также предложил помощь посольства.

2 января госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно освободить Уилана.