В США неизвестный въехал в стену церкви, есть пострадавшие
В США в городе Колумбус, штат Огайо, 23 декабря неизвестный на автомобиле въехал в стену церкви, в результате чего шесть человек получили ранения.
Об этом сообщает АР.
Отмечается, что пострадавшиет травмы и порезы от осколков витражей. По словам пожарных, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
Автомобиль врезался в стену церкви во время воскресных утренних богослужений. В церкви находилось около 100 человек, которые пришли посетить специальное рождественское представление.
По словам преподобного Джея Андерсона, прихожане пели гимн, когда машина врезалась в стену.
Полиция не опознала водителя и не сообщила, планировались ли обвинения.