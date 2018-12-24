В США неизвестный въехал в стену церкви, есть пострадавшие Сегодня, 08:03 28 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com Пострадавшие получили травмы и порезы от осколков витражей (иллюстративное изображение)

В США в городе Колумбус, штат Огайо, 23 декабря неизвестный на автомобиле въехал в стену церкви, в результате чего шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что пострадавшиет травмы и порезы от осколков витражей. По словам пожарных, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Автомобиль врезался в стену церкви во время воскресных утренних богослужений. В церкви находилось около 100 человек, которые пришли посетить специальное рождественское представление.

По словам преподобного Джея Андерсона, прихожане пели гимн, когда машина врезалась в стену.

Полиция не опознала водителя и не сообщила, планировались ли обвинения.