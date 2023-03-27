В США неизвестная открыла стрельбу в школе, по меньшей мере трое детей и трое взрослых погибли 27 марта, 20:49 Полицейские прибыли в школу в Нэшвилле после сообщений о стрельбе, 27 марта 2023 года (Фото:Metropolitan Nashville Police Department/Handout via REUTERS)

В американском городе Нэшвилл женщина открыла стрельбу в школе. В результате атаки погибли шесть человек.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на полицию.

В результате атаки скончалось трое учеников и трое сотрудников школы.

Фото: REUTERS/Kevin Wurm NO RESALES

По словам полиции, стрелком была женщина. Правоохранители добавили, что она выглядела, как подросток, но ее личность не подтверждена. Также полиция не знает, имеет ли она отношение к этой школе.

Видео дня

Фото: REUTERS/Kevin Wurm NO RESALES

Она была вооружена как минимум двумя винтовками и пистолетом, добавили правоохранители. Прибывшие на место событий двое полицейских открыли огонь по нападавшей, и она была смертельно ранена.

Фото: REUTERS/Kevin Wurm NO RESALES

По данным СNN, это 128-ая массовая стрельба в США в этом году, в которой погибло не менее четырех человек.