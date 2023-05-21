«Радикальные требования». Белый дом заявил о «большом шаге назад» в переговорах по потолку госдолга 21 мая, 04:22 Администрация Джо Байдена считает требование Республиканской партии «радикальными» (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Республиканцы Конгресса США в переговорах по потолку госдолга выдвинули требования, которые стали «большим шагом назад». Администрация Джо Байдена считает требование Республиканской партии «радикальными».

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она обвинила республиканское руководство в создании угрозы дефолта.

«Команда спикера (Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти — ред.) представила предложения, которые стали большим шагом назад и содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами Конгресса», — говорится в заявлении Жан-Пьер.

Видео дня

Администрация Джо Байдена считает требование Республиканской партии «радикальными». По мнению Жан-Пьер, именно республиканцы, а не демократы или президент «угрожают впервые в нашей истории привести нашу страну к дефолту». Как отмечает пресс-секретарь, Байден на переговорах «вновь и вновь выдвигал» предложения по сокращению дефицита бюджета. Среди них — ограничение расходов, сокращение прибылей крупных фармкомпаний, закрытие налоговых лазеек для нефтегазовых предприятий.

Лимит госдолга США составляет $31,4 трлн. Переговоры о его повышении ведутся несколько месяцев. Министр финансов США Джанет Йеллен дважды предупреждала Конгресс США о рисках дефолта из-за достижения потолка госдолга 1 июня. Многие республиканцы (партия контролирует Палату представителей) не хотят соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ.