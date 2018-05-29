В США направился высокопоставленный чиновник из КНДР – СМИ

Заместитель председателя Трудовой партии КНДР Ким Ен Чол отправился в США для участия в переговорах о подготовке к возможному саммиту лидеров двух стран в Сингапуре, сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

Отмечается, что северокорейский чиновник прибыл в Пекин, чтобы оттуда отправиться в США.

По словам источников южнокорейского агентства, он зарезервировал рейс в Нью-Йорк.

Кроме того, как сообщает японский телеканал NHK, в Сингапур прибыли делегации США и КНДР, чтобы подготовиться к возможной встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

По данным телеканала, северокорейскую делегацию возглавляет заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон. Делегацию США представляет заместитель главы аппарата Белого дома Джозеф Хейгин. Стороны намерены обсудить детали проведения саммита, а также вопросы протокола и безопасности.

;27 мая высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Это заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

В свою очередь представители КНДР заявили, что по-прежнему готовы к переговорам с США "в любое время и в любом формате".

Вскоре после этого Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры с КНДР, чтобы встреча лидеров двух стран все-таки состоялась в том же месте и в то же время.

Смотрите также: