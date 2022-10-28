Неизвестный ворвался в дом Нэнси Пелоси, ее муж в больнице 28 октября, 16:40 Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Carlos Jasso)

В Сан-Франциско неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и напал на ее супруга. Об этом сообщил пресс-секретарь Пелоси в пятницу, 28 октября.

В сообщении сказано, что Пол Пелоси подвергся «жестокому нападению» утром в пятницу. Спикера в это время не было в Сан-Франциско. Мужчину доставили в больницу, ожидается, что он полностью выздоровеет, напавшего задержали.



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Пелоси и ее семья благодарны тем, кто первым отреагировал на нападение, и просят о приватности, добавил пресс-секретарь.



В августе Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что стало первым мероприятием с участием чиновника США такого ранга за последние 25 лет. Визит вызвал возмущение со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией. КНР мгновенно привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности и обвинила Пелоси в раскачивании ситуации.