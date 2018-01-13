В США 17 января выставят на аукцион парадный автомобиль Гитлера
В среду, 17 января, на торги в штате Аризона выставят парадный автомобиль Адольфа Гитлера.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
10% полученных денег будут направлены на образовательные проекты об опасности национал-социализма.
Основой для создания лимузина фюрера стала модель Mercedes-Benz770K с заводским индексом W150: роскошный автомобиль, который в основном предназначался для высокопоставленных чиновников.
За весь период с 1938 по 1943 годы завод Daimler-Benz выпустил лишь 88 автомобилей этой серии. Их владельцами стали, например, японский император Хирохито, король Норвегии, диктатор Франко и Папа Римский.
Окна автомобиля были сделаны из многослойного пуленепробиваемого стекла толщиной 4 сантиметра, а кузов защищен пластинами из специальной стали толщиной в 18 мм.
Гитлер использовал Мерседес как парадный автомобиль для важных выездов - например, в 1940 году, во время парада, посвященного празднованию победы Третьего рейха над Францией, или во время государственного визита итальянского диктатора Бенито Муссолини в Мюнхен.
После капитуляции Германии в 1945 году автомобиль Гитлера перешел в распоряжение армии США, чуть позже попал в руки частного лица, а затем неоднократно менял владельцев.
Колеса фюрера. 16 фактов о бронированном Mercedes Гитлера, который продадут на аукционе в январе
Ранее сообщалось, что в Британии с аукциона продали телефонную книгу Гитлера с контактами Геббельса и Риббентропа.