В США намерены проверять соцсети всех претендентов на визы

Государственный департамент США намерен требовать от просителей американской визы имена страниц в социальных сетях, электронные адреса и телефоны, сообщает АР.

"Государственный департамент собирается требовать от всех претендентов на визу США подавать свои имена в социальных медиа, предыдущие электронные адреса и номера телефонов, значительно расширив количество отказов администрации Трампа потенциальным мигрантам и посетителям страны", - пишет издание, ссылаясь на выпущенные Госдепартаментом документы.

В них сообщается, что новые правила повлияют на почти 15 млн иностранцев, желающих получить американские визы. По прогнозам, указание в визовых документах страниц в соцсетях может повлиять на решение по поводу 710 тысяч заявителей на иммиграционные визы и 14 миллионов заявителей на неимммиграционные визы ежегодно.

Если поправки будут приняты, в визовых заявлениях появятся списки соцсетей. Претендентам на визу необходимо будет предоставить все свои ники в соцсетях за последние пять лет. Заявителей попросят сообщить номера телефонов, электронные адреса, статусы о поездках и депортациях за последние пять лет, а также информацию и причастности родственников к террористическим организациям.

Как отмечается, ранее данные о страницах в соцсетях, электронную почту и номера телефонов требовали от тех заявителей, которых выбрали для дополнительной проверки - например,тех, кто путешествовали по территориям, контролируемым террористическими организациями.

Напомним, Трамп предложил Конгрессу отменить визовую лотерею по розыгрышу Грин-карт.