В США началась церемония прощания с бывшей первой леди Барбарой Буш - фото

На субботнюю службу приглашены только члены семьи и друзья

В США в субботу, 21 апреля, прощаются с бывшей первой леди США Барбарой Буш: присутствуют более тысячи человек, включая экс-президентов и их жен.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Люди собираются на похороны в Епископальной церкви Святого Мартина в Хьюстоне, чтобы почтить Барбару Буш, которая была женой одного президента и матерью другого. Она умерла во вторник в возрасте 92 лет", - пишет издание.

На субботнюю службу приглашены только члены семьи и друзья. Остальные имели возможность попрощаться с бывшей первой леди в церкви накануне.

Вдовец Джордж Буш-старший поприветствовал людей, которые пришли почтить память первой леди.

Как известно, президент Дональд Трамп не будет присутствовать на службе. Его жена Мелания посетит церемонию от имени семьи Трампов.

Кроме того, будет отсутствовать бывший президент Джимми Картер. Он остался со своей женой Розалин, которая выздоравливает после операции.

Подтверждено присутствие Барака и Мишель Обамы, а также Билла и Хиллари Клинтон.

Напомним во вторник, 17 апреля, умерла бывшая первая леди США Барбара Буш.

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