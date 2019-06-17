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В США на выпускном произошла стрельба, один человек погиб и семеро пострадали

Сегодня, 12:45
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В США на выпускном произошла стрельба, один человек погиб и семеро пострадали - фото

НВ

На вечеринке присутствовало около 60 человек

В США в Филадельфии, штат Пенсильвания, на выпускном вечере 16 июня произошла стрельба. Один человек погиб и семь получили ранения в результате стрельбы.

Об этом сообщает CNN.

По словам комиссара полиции Филадельфии Ричарда Росса, на вечеринке присутствовало около 60 человек. Четверо из них были подростками в возрасте от 15 до 17 лет, которые получили огнестрельные ранения в ноги.

Взрослая жертва скончалась от полученных травм, в то время как трое других взрослых в возрасте двадцати лет получили различные ранения в разные части их тел.

Количество стрелков неизвестно. Мотив преступления выясняется.

Теги:   США

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