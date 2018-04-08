В США на вечеринке в автобусе-лимузине застрелили троих человек

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Рахима Кинга объявили в розыск
Полиция штата Иллинойс / Facebook

Рахима Кинга объявили в розыск

В субботу, 7 апреля, в городе Рокфорд, Иллинойс, США, произошла стрельба в частном автобусе-лимузине, трое человек погибли, сообщает полиция штата.

Компания арендовала частный "лимобас" для вечеринок в пятницу. Один из пассажиров устроил стрельбу из винтовки и скрылся. Около 3:25 утра водитель позвонил в 911. Прибывшая на место полиция обнаружила троих погибших пассажиров.

Личность стрелявшего установили – это 22-летний Рахим Кинг. Полиция объявила его в розыск и предупреждает, что он может быть вооружен и очень опасен.

Напомним, в субботу, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер в толпу людей врезался грузовик. За рулем грузовика находился 48-летний немец, страдающий психическими заболеваниями. Погибли два человека.

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