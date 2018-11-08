В США на промежуточных выборах победил умерший кандидат

На выборах в штате Невада победил умерший кандидат

В США на выборах в Палату представителей в штате Невада победил умерший за несколько недель до голосования 72-летний владелец сети борделей, республиканец Деннис Хоф.

Теперь его место в парламенте штата займет кандидат, предложенный Республиканской партией, сообщает Reuters.

В ходе голосования 6 ноября Хоф набрал на 36% голосов больше, чем его соперница от Демократической партии Леся Романов.

Тело Хофа было обнаружено 16 октября в одном из принадлежавших ему борделей после вечеринки по случаю его 72-летия. На тот момент бюллетени уже были напечатаны и разосланы, поэтому власти штата решили не исключать Хофа из голосования.

Хоф владел несколькими публичными домами в Неваде (единственный штат в США, где разрешены подобные заведения), а также снимался в реалити-шоу для взрослых Cathouse, где документалисты следили за работой его сети борделей. Был известен подражанием Дональду Трампу.

6 ноября в США прошли выборы сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, губернаторов штатов и членов законодательных собраний штатов, судьей, членов советов школьных округов.

Как показали предварительные результаты, Демократическая партия займет большинство мест в Палате представителей, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом.

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