В США на промежуточных выборах победил умерший кандидат

В США на выборах в Палату представителей в штате Невада победил умерший за несколько недель до голосования 72-летний владелец сети борделей, республиканец Деннис Хоф.
Теперь его место в парламенте штата займет кандидат, предложенный Республиканской партией, сообщает Reuters.
В ходе голосования 6 ноября Хоф набрал на 36% голосов больше, чем его соперница от Демократической партии Леся Романов.
Тело Хофа было обнаружено 16 октября в одном из принадлежавших ему борделей после вечеринки по случаю его 72-летия. На тот момент бюллетени уже были напечатаны и разосланы, поэтому власти штата решили не исключать Хофа из голосования.
Хоф владел несколькими публичными домами в Неваде (единственный штат в США, где разрешены подобные заведения), а также снимался в реалити-шоу для взрослых Cathouse, где документалисты следили за работой его сети борделей. Был известен подражанием Дональду Трампу.
6 ноября в США прошли выборы сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, губернаторов штатов и членов законодательных собраний штатов, судьей, членов советов школьных округов.
Как показали предварительные результаты, Демократическая партия займет большинство мест в Палате представителей, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом.
Смотрите также
- "Промежуточный" триумф демократов. Что означают итоги выборов в США и почему они важны
- Самый одиозный сутенер США пробился в большую политику. Кто он и чего от него ждут
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования