В Оклахоме на газовом заводе произошел взрыв

10 июля, 07:01
Полиция эвакуировала всех жителей в радиусе 2 миль от завода (Фото:RochexRB27/twitter)

Полиция эвакуировала всех жителей в радиусе 2 миль от завода (Фото:RochexRB27/twitter)

На газовом заводе OneOk в городе Мэдфорд, американский штат Оклахома, произошел взрыв. После чего начался большой пожар, людей эвакуируют.

Об этом пишет ABC News.

Полиция эвакуировала всех жителей в радиусе 2 миль от завода. По предварительным данным, пострадавших нет.

https://twitter.com/PremierAmc/status/1545969274891579392?s=20&t=ZxLFkCO8dxQeGg6izqN3Nw
https://twitter.com/RochexRB27/status/1545911137350418432?s=20&t=ZxLFkCO8dxQeGg6izqN3Nw

Полиция призвала воздержаться от поездок около или через Медфорд, в частности, по трассе 81.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Оклахома Взрыв

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