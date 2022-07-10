В Оклахоме на газовом заводе произошел взрыв 10 июля, 07:01 Полиция эвакуировала всех жителей в радиусе 2 миль от завода (Фото:RochexRB27/twitter)

На газовом заводе OneOk в городе Мэдфорд, американский штат Оклахома, произошел взрыв. После чего начался большой пожар, людей эвакуируют.

Об этом пишет ABC News.



Полиция эвакуировала всех жителей в радиусе 2 миль от завода. По предварительным данным, пострадавших нет.

Полиция призвала воздержаться от поездок около или через Медфорд, в частности, по трассе 81.

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