В Оклахоме на газовом заводе произошел взрыв
Полиция эвакуировала всех жителей в радиусе 2 миль от завода (Фото:RochexRB27/twitter)
На газовом заводе OneOk в городе Мэдфорд, американский штат Оклахома, произошел взрыв. После чего начался большой пожар, людей эвакуируют.
Об этом пишет ABC News.
Полиция эвакуировала всех жителей в радиусе 2 миль от завода. По предварительным данным, пострадавших нет.
Полиция призвала воздержаться от поездок около или через Медфорд, в частности, по трассе 81.
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