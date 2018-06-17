В США на фестивале искусств произошла стрельба: 20 пострадавших, 13-летний подросток в критическом состоянии

По словам очевидцев, на одной из площадок фестиваля произошла драка, после чего началась стрельба

В результате стрельбы на фестивале искусств Art All Night в американском городе Трентоне (штат Нью-Джерси) 20 человек получили ранения.

Как сообщает телеканал Fox News, инцидент произошел около 02:45 местного времени (09:45 по киевскому).

По словам очевидцев, на одной из площадок фестиваля произошла драка, после чего началась стрельба.

Пострадавших в результате стрельбы доставили в местные больницы, рассказал прокурор округа Мерсер Анджело Онофри. Он уточнил, что состояние четырех пострадавших оценивается как критическое, один из раненых, 13-летний подросток, находится в крайне критическом состоянии.

​Правоохранительные органы подозревают в причастности к стрельбе по меньшей мере двоих мужчин. Одного из них задержали и доставили в полицию. Второй подозреваемый погиб. Окружной прокурор сообщил, что сейчас выясняется, был ли погибший застрелен сотрудниками полиции или кем-то другим из присутствовавших на фестивале. Онофри добавил, что оружие стрелявших было найдено на месте происшествия.

Ежегодный фестиваль Art All Night show проходит в районе городского рынка Роблинг и обычно собирает тысячи посетителей. Организаторы фестиваля принесли соболезнования всем пострадавшим и их близким и отменили запланированные на воскресенье мероприятия.