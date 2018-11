В США на авиашоу разбился истребитель времен Второй мировой войны, есть погибшие

В США в городе Фредериксбург, штат Вирджиния, в результате авиакатастрофы с участием истребителя погибли два человека. Об этом сообщает fox 7 austin.

Отмечается, что истребитель North American Aviation P-51 Mustang времен Второй мировой войны упал на автостоянку во время авиашоу November WWII Pacific Combat Program, проводившегося Национальным музеем Тихоокеанской войны.

На борту самолета находились два человека. Сообщается, что один из погибших был ветераном.

The @NTSB is investigating a plane crash in #Fredericksburg, #Texas. The @PacWarMuseum was having their November WWII Pacific Combat Program show at the time of the plane crash. Two #veterans were onboard the vintage airplane. Photos: Glenn Kropat https://t.co/oCoFuGgINj pic.twitter.com/4J9FjrJnXl