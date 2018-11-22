22 ноября 2018, четверг

В США мужчину приговорили к тюрьме: он сбегал со свиданий с женщинами, не заплатив за ужин

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Мужчина приглашал девушек на ужин, но сбегал, не заплатив по счетам
Фото: pixabay.com

Мужчина приглашал девушек на ужин, но сбегал, не заплатив по счетам

В США мужчина, получивший прозвище "ресторанный мошенник", был приговорен к 120 дням тюрьмы и трехлетнему испытательному сроку.

Об этом сообщает BBC.

45-летний Пол Гонсалес знакомился с женщинами в интернете, приглашал их в рестораны, ужинал с ними и исчезал, не заплатив по счетам.

По данным обвинения, с мая 2016 по апрель 2018 года он обманул как минимум десять женщин и оставил долг на общую сумму $950, посещая различные заведения в Лос-Анджелесе и его окрестностях.

По информации CBS, как правило "ресторанный мошенник" заказывал блюда из креветок и мясные стейки. Восемь из его жертв были вынуждены оплатить счета сами, в двух других случаях рестораны взяли расходы на себя.

Согласно с решением суда, Гонсалесу запрещено пользоваться сайтами знакомств и подобными мобильными приложениями.

Одна из женщин, которая попросила не называть ее имени, в разговоре с журналистами пошутила, что за решеткой изменятся его предпочтения в еде.

"Ему не надо больше беспокоиться о еде. Теперь его будут кормить три раза в день", - сказала она.

Гонсалесу были предъявлены обвинения в мошенничестве и мелких кражах, но подсудимый свою вину так и не признал.

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