03 ноября 2018, суббота

В США мужчину обвинили в четырех пунктах уголовного преступления за антисемитские граффити

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Реформатская синагога в Нью-Йорке
Beyond My Ken/Wikimedia Commons

Реформатская синагога в Нью-Йорке

В США в одном из районе Нью-Йорка Бруклине 26-летнего Джеймса Полайта обвинили в четырех пунктах уголовного преступления на почве религиозной ненависти. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что мужчина рисовал антисемитские граффити, которые были обнаружены на четырех этажах Реформатской синагоги в Нью-Йорке.

Как сообщили в Департаменте полиции Нью-Йорка, в некоторых из которых говорилось: "Гитлер", "Евреям лучше быть готовыми" и "Умрите еврейские крысы, мы здесь".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио посетил субботние службы в храме в пятницу вечером, 2 ноября, в знак солидарности. После службы он заявил, что этот инцидент был ужасным актом ненависти и "глубоко тревожит всех жителей Нью-Йорка".

"Особенно тяжело членам еврейской общины, которые чувствуют себя очень уязвимыми прямо сейчас, которые чувствуют угрозу", – отметил Блазио.

Сообщается, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо направил подразделение, которое специализируется на преступлениях на почве ненависти, для расследования.

"Отвратительная риторика и отвратительное насилие в этой стране достигли лихорадки и разрываются на ткани Америки, и это должно прекратиться. В Нью-Йорке мы создали сообщество через общность, и мы всегда будем противостоять ненависти и дискриминации", – отметил губернатор.

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