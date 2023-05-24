Водитель, который врезался в шлагбаум возле Белого дома, заявил, что готов убить Байдена и «захватить власть» — NBC 24 мая, 14:45 Грузовик с нацистским флагом врезался в ограждение Белого дома (Фото:REUTERS/Nathan Howard)

Житель штата Миссури, обвиняемый в преднамеренном наезде арендованным грузовиком на шлагбаум Белого дома, якобы заявил властям, что восхищается нацистами, хочет «захватить власть» и «убить президента» Джо Байдена.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на судебные документы.

Агент Секретной службы заявил, что Саи Варшит Кандула арендовал грузовик U-Haul вечером в понедельник, 22 мая сразу после того, как вылетел из Сент-Луиса в Международный аэропорт Даллеса по билету в один конец.

Видео дня

Согласно документу, около 21:35 вечера он выехал на автомобиле на тротуар возле Белого дома и врезался в металлический барьер.

Кандула включил задний ход и врезался в барьер во второй раз, прежде чем сотрудники полиции взяли его под стражу, говорится в документах.

Когда агенты Секретной службы спросили Кандулу о флаге со свастикой, который он достал из рюкзака, он якобы ответил, что купил его в Интернете, потому что у нацистов «большая история», говорится в судебном документе. Также он якобы назвал Гитлера «сильным лидером», которым он восхищается.

В документах указано, что Кандула сообщил властям, что планировал нападение в течение шести месяцев и подробно описал свои планы в «зеленой книге».

Он заявил, что его целью было «попасть в Белый дом, захватить власть и стать во главе нации. Когда агенты спросили, как Кандула собирается захватить власть, он заявил, что «убьет президента», если это то, что он «должен сделать», и «причинит вред любому», кто встанет на его пути.