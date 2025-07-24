В США мужчина с аутизмом трижды попал в психиатрическую больницу после общения с искусственным интеллектом.

Об этом 20 июля сообщило The Wall Street Journal. Это произошло весной 2025 года с 30-летним мужчиной с расстройством аутистического спектра, по имени Джейкоб Ирвин

Американец некоторое время общался с чатом GPT, рассказывал ему о его идеях и делился мыслями. Несмотря на то, что мужчина не раз подчеркивал, что сомневается в своем психическом здоровье, рассказывал, что не спит и не ест, робот так и не предложил ему обратиться к специалистам. Наоборот — называл его идеи перспективными и достойными внимания.

Реклама

В течение нескольких месяцев Джейкоб трижды попадал в психиатрическую больницу с диагнозом «тяжелый маниакальный эпизод с психозом». Он потерял работу, вел себя агрессивно с родными и даже угрожал выпрыгнуть из авто. Один из таких эпизодов завершился 17-дневной госпитализацией, однако в июне произошел новый срыв.

Его мать нашла сотни страниц переписок с ChatGPT, где бот не только поддерживал разговоры, но и подкреплял представление Джейкоба о его состоянии как о «высшем уровне сознания», тем самым укрепляя его бред.