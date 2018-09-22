В США мужчина потерял руки и стопы из-за бактерии, которую переносят домашние животные. Но не перестал любить собак

48-летнему жителю города Вест-Бенд в американском Висконсине Грегу Мантефелю ампутировали руки, стопы и часть носа. Врачи предполагают, что он заразился бактерией, вызвавшей болезнь, от своего питбуля. Мужчина все еще остается в больнице после тяжелой инфекции и говорит, что по-прежнему любит собак.

НВ публикует перевод материала CNN о редком заболевании, которое навсегда изменило жизнь Грега Мантефеля.

Ужасный жребий

К тому времени, когда 48-летний Грег Мантефель добрался до больницы в конце июня, "все мое лицо покраснело и посинело, и это начало опускаться вниз, к остальным частям тела", - говорит он.

"Мои руки, моя грудь, все меняло цвета", - рассказал Мантефель, живущий в Вест-Бенде в штате Висконсин.

Первоначально он подумал, что у него тяжелый случай гриппа, но в его крови врачи обнаружили бактерию типа, который обычно встречается в ротовой полости у кошек и собак.

Эти бактерии редко вызывают заболевания у людей, но инфекция Мантефеля - и то, как его тело на нее отреагировало, - заставили хирургов ампутировать часть его носа и части конечностей, в том числе обе руки и ступни.

"Просто делайте все, что вам нужно, чтобы спасти мою жизнь", - вспоминает Мантефель, что он сказал врачам в больнице Фредтерт в Милуоки.

Грег Мантефель со своим реабилитологом в больнице / Кадр видео CNN

Бактерия под названием Capnocytophaga canimorsus - это "совершенно нормальная микрофлора полости рта собаки и обычно не вызывает никаких значительных заболеваний. Однако в неправильном месте, в неподходящее время, у неправильного пациента... она может приводить к тяжелым инфекциям, но очень, очень редко", - говорит доктор Стивен Коул, преподаватель ветеринарной микробиологии в Школе ветеринарной медицины Университета Пенсильвании, не принимавшем участия в лечении Мантефеля.

Как утверждают в американских центрах по контролю и профилактике заболеваний, когда бактерии распространяются на людей, это происходит через укус, царапины или другой тесный контакт с собаками и кошками. В редких случаях у таких пациентов как Мантефель может развиться сепсис. У таких пациентов также может развиться осложнение, как и произошло в его случае, известное как диссиминированное внутрисосудистое свертывание. При этом нарушении быстро появляются небольшие сгустки крови внутри кровеносных сосудов, которые могут их закупоривать, блокируя нормальную циркуляцию крови.

"Инфекция прошла достаточно быстро" от антибиотиков, рассказала доктор Сильвия Муноз-Прайс, врач-инфекционист, которая лечила Мантефеля в больнице Фредтерт, "однако при этом у него ухудшилось кровообращение и кровоток в руках и ногах".

Они сказали, что я мог выиграть пять раз за день в лотерею с такой же вероятностью, как заразиться этими бактериями

"И кровоток был настолько слабым, что это вызвало процесс, который называется гангрена. При этом ткани преимущественно отмирают и синеют", - рассказала Муноз-Прайс, которая также является эпидемиологом и профессором медицины в Медицинском колледже Висконсина.

Врачи знали, что они не смогут спасти его руки и ноги. Что они не знали, так это как здоровый 48-летний человек изначально заразился.

По мнению Центра по контролю за заболеваниями, самую большую опасность эта инфекция представляет для людей с ослабленной иммунной системой, таких как раковые больные или люди, которым удалили селезенку.

"Я был в основном самым здоровым человеком в мире до этого момента, - говорит Мантефель, - Они сказали, что я мог выиграть пять раз за день в лотерею с такой же вероятностью, как заразиться этими бактериями".

Муноз-Прайс говорит "Мы не уверены, как это попало в его кровоток", по ее оценкам, за год она видит лишь небольшую горстку похожих заражений.

Однако она добавила, что "Мы предполагаем, что это могло случиться из-за того, что собака его лизала", потому что у Мантефеля не было никаких очевидных ран и потому что Мантефель контактировал с собаками, в том числе со своим восьмилетним питбулем.

"Мы, вероятно, никогда не узнаем", - добавила она.

Стоит ли беспокоиться?

"У меня есть собака. У многих людей есть собаки, и у большинства из нас никогда не будет проблем с инфекциями, связанными с нашими питомцами", - говорит Муноз-Прайс.

Коул согласен: "Каждый раз, когда ваша собака лижет вас, вы можете контактировать с этой бактерией, но в подавляющем большинстве случаев это не вызовет абсолютно никаких проблем".

Доктор Муноз-Прайс: у большинства из нас никогда не будет проблем с инфекциями, связанными с нашими питомцами / Кадр видео CNN

По данным Центра по контролю за заболеваниями, такие бактерии были обнаружены у 74% собак. Они не входят в список заболеваний, регистрируемых Центром, и эксперты говорят, что трудно определить количество случаев таких инфекций. В отчете за 2015 год было обнаружено менее 500 лабораторно подтвержденных случаев, о которых были сообщения, начиная с 1961 года, хотя до 1989 года бактерию официально не считали отдельным видом.

Муноз-Прайс говорит, что видела агрессивные инфекции, такие как у Мантефеля, гораздо чаще вызванные бактериями, которые уже живут в людях, а не в кошках или собаках.

Что касается наших домашних любимцев, Коул говорит, что преимущества намного перевешивают риски.

"Мы знаем, что домашние животные дают прекрасные преимущества нашему состоянию здоровья, - сказал он, - Мы знаем, что они могут сделать нас более счастливыми и здоровыми людьми, пока мы соблюдаем меры безопасности. Это означает, что вы придерживаетесь правил гигиены со своими домашними животными, в том числе не позволяете им лизать открытые раны или язвы, моете руки и обращаетесь за надлежащей медицинской помощью в случае укусов".

"Мне бы не хотелось, чтобы кто-то подумал, что это повод отказаться от своего домашнего животного", - добавил он.

Вопреки испытаниям

У Мантефеля впереди еще долгий путь. После более чем десяти операций он планирует протезирование конечностей, и врачи будут восстанавливать его нос с помощью хрящевой ткани из других частей тела.

Он также работал со специалистами по реабилитации, учась приспосабливаться к своей новой жизни. Чтобы получить дополнительные средства для реабилитации Мантефеля, была создана страница в GoFundMe.

Мантефель не очень хорошо помнит, как он болел. "Я был как бы вне этого", - говорит он. Но, поскольку он обнародовал свою историю, другие люди со всей страны рассказали ему свои собственные.

Грег Мантефель со своей собакой до того, как заболел / Кадр видео CNN

"Мы были удивлены даже немногими людьми, которые рассказали, что у них была именно эта бактерия, потому что она такая редкая, что мы никогда даже не слышали о ней, - говорит его жена Дон, - Мы узнали, что в Висконсине было два человека с такой же ситуацией".

С поддержкой жены и сына Мантефель сосредоточен на том, чтобы оставаться позитивным.

"Я должен быть сильным для них, и они остаются сильными для меня, - сказал он, - Я должен просто продолжать смотреть вперед и надеяться, что с каждым днем мне будет становиться лучше".

И он все еще неравнодушен к собакам, в том числе к своему питбулю, не веря, что пес вызвал его заражение (Она не очень много лижется, говорит он).

"Я не могу просто перестать любить собак, потому что это произошло. Я всегда буду любить собак", - уверен Мантефель.

Перевод НВ