03 июля 2018, вторник

В США мужчина планировал теракты в День независимости

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По данным ФБР, задержанный планировал взорвать бомбу на параде по случаю Дня независимости в Огайо
Фото: FBI - Federal Bureau of Investigation

По данным ФБР, задержанный планировал взорвать бомбу на параде по случаю Дня независимости в Огайо

В США правоохранители заявляют арестовали подозреваемого в планировании терактов в День независимости, который отмечается 4 июля.

По данным ФБР, гражданин США по имени Деметриус Питс, планировал взорвать бомбу на параде по случаю Дня независимости в Огайо, сообщает Радио Свобода.

Следователи заявляют, что подозреваемый выражал поддержку Аль-Каиде и утверждал, что хочет убивать американских военных.

2 июля ему предъявили обвинение в попытке поддержки террористической организации.

Спецагент ФБР Стивен Антони заявил, что пока неизвестно, насколько близким был Питс к воплощению угроз.

День независимости, который в США отмечают 4 июля, является одним из самых больших праздников в стране.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове