В США мужчина планировал теракты в День независимости

По данным ФБР, задержанный планировал взорвать бомбу на параде по случаю Дня независимости в Огайо

В США правоохранители заявляют арестовали подозреваемого в планировании терактов в День независимости, который отмечается 4 июля.

По данным ФБР, гражданин США по имени Деметриус Питс, планировал взорвать бомбу на параде по случаю Дня независимости в Огайо, сообщает Радио Свобода.

Следователи заявляют, что подозреваемый выражал поддержку Аль-Каиде и утверждал, что хочет убивать американских военных.

2 июля ему предъявили обвинение в попытке поддержки террористической организации.

Спецагент ФБР Стивен Антони заявил, что пока неизвестно, насколько близким был Питс к воплощению угроз.

День независимости, который в США отмечают 4 июля, является одним из самых больших праздников в стране.