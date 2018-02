В США мужчина намеренно въехал в больницу и поджег себя

Утром в четверг, 22 февраля, в американском городе Мидлтаун, штат Коннектикут, мужчина умышленно въехал в помещение больницы и поджег себе.

Как сообщает WFSB, инцидент произошел у входа отделения экстренной медицинской помощи больницы Мидлсекс. В результате инцидента никто из персонала больницы не пострадал. Водитель находится в критическом состоянии.

По словам мэра Мидлтауна Дэна Дрю, этот акт был преднамеренным. Он добавил, что в машине подозреваемого были найдены канистры с бензином.

Подозреваемый идентифицирован. Это местный житель в возрасте 20 лет, у которого ранее были проблемы с законом.

Очевидцы рассказали, что они увидели в больнице в четверг утром.

"Я услышал шум, - сказал Гэри Миллс, очевидец. - Я был в своей комнате. Я посмотрел в окно и увидел дым. Я сказал, что там, что-то происходит. Моя сестра встала. Мы вышли на улицу и увидели пламя, а затем я видел, как парень кричит, он кричал. Он был в огне".

VIDEO: here’s some extended video from scene in #Middletown @FOX61News pic.twitter.com/K3Cmd9WCfC