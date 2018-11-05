05 ноября 2018, понедельник

В США молодожены разбились на вертолете через полтора часа после свадьбы

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Пара села в вертолет спустя полтора часа после свадьбы
Скриншот

Пара села в вертолет спустя полтора часа после свадьбы

В американском штате Техас разбился вертолет Bell 206B, в результате чего погибли три человека.

Как сообщает ABC News, в вертолете находились молодожены, которые сели в вертолет спустя полтора часа после свадьбы.

Кроме семейной пары в авиакатастрофе погиб также пилот вертолета.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, 4 ноября в небе над Канадой, в 30 км от столицы страны Оттавы, столкнулись два самолета, в результате чего один человек погиб.

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