В США министру не дали пообедать в мексиканском ресторане из-за политики в отношении мигрантов

В США группа активистов, недовольная политикой нулевой толерантности к мигрантам, прервала обед министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен в мексиканском ресторане.

Как сообщает USA Today, активисты вошли в ресторан Cocina Mexicana, расположенный недалеко от Белого дома, и стали высказывать возмущение в отношении миграционной политики, которая привела к разлучению детей и родителей.

"Как вы можете наслаждаться обедом в мексиканском ресторане после того, как депортировали и посадили в тюрьмы десятки тысяч людей, которые приехали в США в поисках убежища?", - заявил один из активистов.

Активисты призвали прекратить практику разлучения семей нелегальных мигрантов.

В связи с этим министр Нильсен была вынуждена покинуть ресторан.

DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO