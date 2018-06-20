В США министру не дали пообедать в мексиканском ресторане из-за политики в отношении мигрантов

В США группа активистов, недовольная политикой нулевой толерантности к мигрантам, прервала обед министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен в мексиканском ресторане.

Как сообщает USA Today, активисты вошли в ресторан Cocina Mexicana, расположенный недалеко от Белого дома, и стали высказывать возмущение в отношении миграционной политики, которая привела к разлучению детей и родителей.

"Как вы можете наслаждаться обедом в мексиканском ресторане после того, как депортировали и посадили в тюрьмы десятки тысяч людей, которые приехали в США в поисках убежища?", - заявил один из активистов.

Активисты призвали прекратить практику разлучения семей нелегальных мигрантов.

В связи с этим министр Нильсен была вынуждена покинуть ресторан.

DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO — Osita Nwanevu (@OsitaNwanevu) 20 июня 2018 г.

Пресс-секретарь Нильсен заявила, что во время рабочего обеда к министру подошла группа протестующих, которая "разделяет ее озабоченность в отношении нынешних миграционных законов, которые привели к кризису на южной границе США".

В США обостряется дискуссия вокруг развода семей нелегальных мигрантов.

С 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.

В Министерстве внутренней безопасности США отказались извиняться за реализацию миграционной политики, которая приводит к разделению детей и родителей.

Южную границу США в основном пересекают граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора. Неблагополучная внутренняя обстановка в этих странах дает им право на международную защиту.