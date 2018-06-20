20 июня 2018, среда

В США министру не дали пообедать в мексиканском ресторане из-за политики в отношении мигрантов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Активисты прервали обед министра Кирстен Нильсен в мексиканском ресторане

Активисты прервали обед министра Кирстен Нильсен в мексиканском ресторане

В США группа активистов, недовольная политикой нулевой толерантности к мигрантам, прервала обед министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен в мексиканском ресторане.

Как сообщает USA Today, активисты вошли в ресторан Cocina Mexicana, расположенный недалеко от Белого дома, и стали высказывать возмущение в отношении миграционной политики, которая привела к разлучению детей и родителей.

"Как вы можете наслаждаться обедом в мексиканском ресторане после того, как депортировали и посадили в тюрьмы десятки тысяч людей, которые приехали в США в поисках убежища?", - заявил один из активистов.

Активисты призвали прекратить практику разлучения семей нелегальных мигрантов.

В связи с этим министр Нильсен была вынуждена покинуть ресторан.

Пресс-секретарь Нильсен заявила, что во время рабочего обеда к министру подошла группа протестующих, которая "разделяет ее озабоченность в отношении нынешних миграционных законов, которые привели к кризису на южной границе США".

 В США обостряется дискуссия вокруг развода семей нелегальных мигрантов.

С 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

 В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.

В Министерстве внутренней безопасности США отказались извиняться за реализацию миграционной политики, которая приводит к разделению детей и родителей.

Южную границу США в основном пересекают граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора. Неблагополучная внутренняя обстановка в этих странах дает им право на международную защиту.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове