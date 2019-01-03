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В США лидеры партий не договорились с Трампом об окончании "шатдауна"

Сегодня, 03:50
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Трамп уверяет, что стена на границе с Мексикой является вопросом нацбезопасности

В США партийные лидеры и президент США не смогли достигнуть компромисса по бюджету на новый финансовый год и вновь отложили переговоры, сообщает The Washingtoin Post.

"Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами демократов и республиканцев, посвященная поиску компромисса по бюджету на 2019 год, завершилась ничем, переговоры будут продолжены в пятницу, 4 января", - говорится в сообщении.

По словам лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнела, приостановка работы ряда ключевых ведомств и министерств США может затянуться "на недели". По его словам, контролируемый республиканцами сенат не намерен тратить время на рассмотрение предложенных демократами поправок.

С полночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Теги:   Демократическая партия США Дональд Трамп США

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