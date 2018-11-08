В США лидеры демократов опасаются за судьбу расследования по РФ после вынужденной отставки генпрокурора

Лидеры демократов опасаются за судьбу расследования по РФ после отставки генпрокурора

В США лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Конгресса высказали опасения за судьбу дальнейшего расследования спецпрокурора по России Роберта Мюллера после вынужденной отставки генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Как сообщает DW, это связано с тем, что назначенный временно исполняющим обязанности генпрокурора Мэтью Уитекер, который до последнего времени возглавлял канцелярию Сешнса, ранее ставил под сомнение масштабы расследования и до занятия поста в Минюсте США публично высказывался о том, как генеральный прокурор теоретически мог бы заблокировать следственные действия.

Демократы в Конгрессе, озабоченные необходимостью защитить Мюллера, призвали Уитекера отказаться от личного курирования следствия, которое входит в свой финальный и решающий этап.

Мэтью Уитекер давно известен своей лояльностью к президенту США Дональду Трампу и критическими высказываниями в адрес команды спецпрокурора по РФ.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке.

В заявлении Сешнса, направленном в Белый дом, указано, что решение принято "по вашей просьбе".

Генпрокурор Сешнс неоднократно подвергался критике со стороны Трампа из-за решения передать расследование возможного сговора между штабом Трампа и Россией во время выборов 2016 года специальному прокурору Роберту Мюллеру.