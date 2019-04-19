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В США лидеры демократов обвинили генпрокурора в искажении доклада Мюллера

Сегодня, 07:38
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В США лидеры демократов обвинили генпрокурора в искажении доклада Мюллера - фото

REUTERS/Joshua Roberts

Чак Шумер и Нэнси Пелоси считают, что Уильям Барр намеренно исказил значительную часть доклада Мюллера

Лидеры Демократической партии в Конгрессе США считают, что генеральный прокурор Уильям Барр намеренно исказил значительную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента в 2016 году. 

С таким совместным заявлением выступили cпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Лидеры демократов отмечают, что неотредактированный доклад изображает президента Дональда Трампа "плетущим паутину обмана, лжи и ненадлежащего поведения" и в то же время "ведущим себя так, точно к нему не применим закон".

Пелоси и Шумер подчеркивают, что утверждения генпрокурора о полноценном сотрудничестве Трампа и Мюллера не соответствуют действительности. Кроме того, спецпрокурор отмечает несколько действий президента, которые указывают на попытку воспрепятствовать правосудию, хотя Барр заявил об обратном.

По словам политиков, результат расследования подтверждает, что члены предвыборного штаба Трампа "были осведомлены о попытках России вмешаться в выборы", однако они не сообщили об этом федеральным властям, как "поступил бы любой патриот-американец".

Штаб Трампа, включая самого кандидата, "открыто поощрял" подобные действия "с целью выиграть избирательную кампанию", говорится в заявлении Пелоси и Шумера.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Теги:   Демократическая партия США Дональд Трамп Роберт Мюллер США

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