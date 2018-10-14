14 октября 2018, воскресенье

В США легкомоторный самолет упал в Атлантический океан

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Незадолго до крушения самолет потерял радиоконтакт с диспетчерами
Фото: AirLines Flash via Twitter

Незадолго до крушения самолет потерял радиоконтакт с диспетчерами

Небольшой частный самолет с тремя людьми на борту упал в Атлантический океан около острова Лонг-Айленд на юге штата Нью-Йорк, сообщает New York Post со ссылкой на чиновников.

По данным издания, спасатели нашли тело мужчины-пилота. Источники также рассказали, что тела еще двоих погибших пассажиров, мужчины и женщины, находятся в районе обломков на глубине 60 футов (около 18 м).

Легкомоторный самолет Piper PA-34 летел из города Данбери, штат Коннектикут, в город Чарлстон, штат Южная Каролина.

По словам источников, незадолго до крушения самолет потерял радиоконтакт с диспетчерами. Он был зарегистрирован в Оксфордсокй школе летной подготовки, которая располагается в аэропорту Уотербери-Оксфорд в Коннектикуте.

Согласно отчетам Федерального авиационного управления, Piper PA-34 выпустили в 1975 году, отмечает издание.

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