Жертвами вьюги в США стали уже 64 человека 28 декабря, 07:05 Рекордный снегопад заблокировал дороги, что мешает проводить спасательные операции (Фото:Instagram/Jason Murawski Jr/via REUTERS)

В результате вьюги в США количество жертв возросло до 64 человек. В понедельник, 26 декабря, сообщалось о 26 людях.

Об этом пишет NBC News.



Рекордный снегопад заблокировал дороги, что мешает проводить спасательные операции.

В сообщении указывается, что самый большой удар пришелся на округ Эри, штат Нью-Йорк, где погибли по меньшей мере 33 человека. В округе сообщили, что 25 смертей были напрямую связаны с вьюгой, несколько человек нашли мертвыми в машинах, а некоторые погибли от проблем с сердцем.

Видео дня

Фото: Instagram/Jason Murawski Jr/via REUTERS, REUTERS/Robert Kirkham

Из-за обильных осадков люди остаются в своих домах, движение по дорогам заметно усложнилось, а температура воздуха начала резко падать.

Фото: Instagram/Jason Murawski Jr/via REUTERS, REUTERS/Robert Kirkham

В результате стихийного бедствия жертвы были зафиксированы в одеяниях Иллинойс, Канзас, Кентукки, Колорадо, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Мичиган, Миссури, Небраска, Висконсин и Теннесси.

Фото: Instagram/Jason Murawski Jr/via REUTERS, REUTERS/Robert Kirkham

Фото: Instagram/Jason Murawski Jr/via REUTERS, REUTERS/Robert Kirkham

Из-за низкой температуры в некоторых регионах США пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению в считанные минуты.



Фото: Instagram/Jason Murawski Jr/via REUTERS, REUTERS/Robert Kirkham

Американцы призвали экономить электричество, газ и тепло, авиакомпании отменили более тысячи рейсов.