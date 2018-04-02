В США хакеры похитили данные 5 млн банковских карт

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Нынешняя атака -
Фото: Tal ETouch / Flickr

Нынешняя атака - "одна из самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании"

Группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставила часть информации на продажу.

Как передает Associated Press, получить данные хакерам удалось через утечку данных из магазинов американских компаний Saks Fifth Avenue, Saks Off Fifth и Lord & Taylor.

Материнская компания Hudson's Bay признала, что хакерам удалось встроить вредоносное ПО через брешь в платежной системе. В компании также отметили, что готовы помочь своим пострадавшим клиентам.

По информации компании в области кибербезопасности Gemini Advisory, хакеры собирали данные на протяжении года.

Эксперты считают, что за преступлением стоит хакерская группа JokerStash, которая на днях объявила о взломе данных и выставила сведения 125 тысячах кредиток на продажу.

"В сотрудничестве с несколькими финансовыми организациями мы подтвердили с высокой степенью уверенности, что записи были украдены у клиентов магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что нынешняя хакерская атака "является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании".

Напомним, в Испании арестован украинский хакер, укравший у банков $1 млрд.

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