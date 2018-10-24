В США из-за вспышки вируса умерли шестеро детей, еще 12 заражены

В американском штате Нью-Джерси опасный аденовирус стал причиной смерти по меньшей мере шестерых детей в учреждении медицинского типа, еще 12 заболели, передает CNN.

"Шестеро детей умерли из-за аденовируса в Центре ухода и реабилитации Ванаку в городе Хаскелль, штат Нью-Джерси", - отмечает телеканал.

Сообщается, что умершие дети были в возрасте от малыша до подростков, но большинство из них были не старше 18 лет.

По данным Департамента здравоохранения штата, в Центре были заражены еще двенадцать человек.

Как отмечается, медицинскому учреждению было поручено не принимать новых пациентов до завершения вспышки болезни.

По данным Департамента здравоохранения, о заболевании органов дыхания в Центре Ванаку стало известно 9 октября.

По факту заражения и многочисленных летальных случаев проводится расследование.

Аденовирусы могут вызвать легкие и тяжелые типы заболеваний, хотя последние встречаются реже. В то же время, люди с ослабленным иммунитетом или дыхательными или сердечными заболеваниями подпадают под больший риск развития тяжелой болезни от аденовирусной инфекции, сообщили в этой связи в Департаменте здравоохранения.