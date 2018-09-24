24 сентября 2018, понедельник

В США из-за обрушения моста в реку упал поезд - видео

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Никто из людей в результате аварии не пострадал
Скриншот

Никто из людей в результате аварии не пострадал

В американском штате Айова из-за обрушения моста случилась серьезная железнодорожная авария.

Как сообщает ABC News, инцидент произошел недалеко от городка Алтон.

Согласно имеющимся данным, поезд, который сошел с рельсов в результате аварии, перевозил песок.

После обрушения моста часть из 20 его вагонов рухнула в реку Флойд.

Никто из людей в результате инцидента не пострадал.

По предварительной информации, мост мог рухнуть из-за поврежденных опор, которые размыли мощные ливни.

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