В США из-за непогоды погибли три человека

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По прогнозам синоптиков, в штатах Миннесота, Висконсин и Мичиган непогода сохранится до 16 апреля
Фото: pixabay

По прогнозам синоптиков, в штатах Миннесота, Висконсин и Мичиган непогода сохранится до 16 апреля

В США три человека погибли в результате снегопадов и дождей на территории страны.

Об этом сообщает Associated Press.

Так, в штате Луизиана из-за сильного ветра дерево упало на дом, в результате погиб ребенок.

В Висконсине женщина потеряла контроль над управлением машиной и врезался на обледеневшей дороге в другой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, четыре человека были доставлены в больницу.

Водитель грузовика погиб, потеряв управление на трассе 80 в западной части штата Небраска и врезался в полуприцеп, стоявший на обочине.

В штате Арканзас из-за порывов ветра пострадали по меньшей мере четыре человека. Ветер вырывал деревья с корнями, переворачивал автомобили и обрывал линии электропередач.

В аэропортах городов Миннеаполис и Сент-Пол отменили около 400 рейсов из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, в штатах Миннесота, Висконсин и Мичиган непогода сохранится до понедельника, 16 апреля, а затем сдвинется в сторону штата Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что в Европе более 60 человек погибли из-за снегопадов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове