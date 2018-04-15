В США из-за непогоды погибли три человека

По прогнозам синоптиков, в штатах Миннесота, Висконсин и Мичиган непогода сохранится до 16 апреля

В США три человека погибли в результате снегопадов и дождей на территории страны.

Об этом сообщает Associated Press.

Так, в штате Луизиана из-за сильного ветра дерево упало на дом, в результате погиб ребенок.

В Висконсине женщина потеряла контроль над управлением машиной и врезался на обледеневшей дороге в другой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, четыре человека были доставлены в больницу.

Водитель грузовика погиб, потеряв управление на трассе 80 в западной части штата Небраска и врезался в полуприцеп, стоявший на обочине.

В штате Арканзас из-за порывов ветра пострадали по меньшей мере четыре человека. Ветер вырывал деревья с корнями, переворачивал автомобили и обрывал линии электропередач.

В аэропортах городов Миннеаполис и Сент-Пол отменили около 400 рейсов из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, в штатах Миннесота, Висконсин и Мичиган непогода сохранится до понедельника, 16 апреля, а затем сдвинется в сторону штата Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что в Европе более 60 человек погибли из-за снегопадов.