10 ноября 2018, суббота

В США полиция штурмовала школу из-за неисправного нагревателя

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Все произошло из-за неисправного нагревателя, который издавал звуки стрельбы
Фото: pixabay

Все произошло из-за неисправного нагревателя, который издавал звуки стрельбы

В Северной Каролине (США) вооруженные полицейские ошибочно штурмовали школу.

Об этом сообщает Independent.

Полицейские обыскали здание и отменили занятия в школах, расположенных поблизости. Но боевиков так и не нашли. Впоследствии местные власти подтвердили, что произошла ошибка.

Оказалось, что шум, на который прибыла полиция, издавал неисправный нагреватель.

"В школе есть оборудование, которое в последние дни не работает и создает шум. Это звучит как стрельба и продолжается уже несколько дней", - рассказали в школе.

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