В США полиция штурмовала школу из-за неисправного нагревателя

В Северной Каролине (США) вооруженные полицейские ошибочно штурмовали школу.
Об этом сообщает Independent.
Полицейские обыскали здание и отменили занятия в школах, расположенных поблизости. Но боевиков так и не нашли. Впоследствии местные власти подтвердили, что произошла ошибка.
Оказалось, что шум, на который прибыла полиция, издавал неисправный нагреватель.
"В школе есть оборудование, которое в последние дни не работает и создает шум. Это звучит как стрельба и продолжается уже несколько дней", - рассказали в школе.
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