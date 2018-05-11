В США из-за ДТП на дорогу высыпалось $800 тысяч монетами по 10 центов - фото

Водитель и пассажир грузовика были госпитализированы

Недалеко от Лас-Вегаса в американском штате Невада грузовик Государственного казначейства США, перевозивший банковские мешки с мелкими монетами, попал в ДТП.

Как сообщает news3lv.com, водитель не справился с управлением, из-за чего фура врезалась в ограждение и перевернулась.

При этом в результате происшествия из грузовика на дорогу высыпались около $800 тысяч монетами по 10 центов.

Прибывшие на место дорожные службы сразу оцепили его, чтобы не допустить мародерства.

Водитель и пассажир грузовика были госпитализированы с травмами. Их жизням ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Днепре в результате ДТП дорогу засыпало мандаринами.