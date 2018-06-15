15 июня 2018, пятница

В США из-за аварии на американских горках двое людей упали с 10-метровой высоты - видео

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Всего в результате происшествия пострадали восемь человек
Фото: Daytona Beach Fire Dept

Всего в результате происшествия пострадали восемь человек

В парке развлечений Дейтона-Бич в американском штате Флорида произошла авария на одном из аттракционов.

По данным местных СМИ, во время катания на американских горках вагончик с людьми сошел с колеи, в результате чего два человека упали с высоты в почти 10 метров, получив травмы.

После этого экстренные службы эвакуировали 10 пассажиров, остававшихся в вагончиках, шестеро из которых также обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Шотландии в результате падения с американских горок пострадали семь человек.

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