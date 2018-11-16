В США история по сбору денег для бездомного оказалась обманом: мошенники похитили почти $400 тысяч

В США двоих жителей Нью-Джерси и бездомного обвинили в мошенничестве. Они собрали почти $400 тысяч на краудфандинговой платформе GoFundMe, прикрываясь красивой, но лживой историей.

Как передает CNN, прокурор округа Берлингтон обвиняет пару Кейтлин Макклюр и Марка Д'Амико и бездомного Джонни Боббитта-младшего в краже второй степени, совмещенной с мошенничеством и сговором. Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

В 2017 году пара объявила о сборе средств на GoFundMe для бездомного Джонни Боббитта, которого они встретили по дороге в Филадельфию. В их рассказе говорилось, что бездомный отдал последние $20 на бензин для Макклюр, машина которой ночью застряла посреди трассы. В качестве благодарности они запустили кампанию на GoFundMe по сбору средств для него.

За несколько недель было собрано около $367 тысяч, все они были переведены на счета Макклюр. Боббитт получил $75 тысяч.

Однако, как оказалось, их история оказалась выдумкой, а деньги, собранные через GoFundMe, были потрачены на собственные нужды. По данным прокуроров, Макклюр и Д'Амико "растратили" свою долю в течение нескольких месяцев, потратив деньги на автомобиль, дорогущие сумки, поездки и казино.

"История может показаться слишком хорошей, чтобы быть правдой. К сожалению, так и было. Вся кампания была основана на лжи ", - сообщил окружной прокурор Скотт Коффина.

Кейтлин Макклюр, Марк Д'Амико и Джонн Боббитт

По его словам, Макклюр и Д'Амико впервые встретились с Боббитом возле казино за месяц до начала кампании на GoFundMe.

В GoFundMe обязались вернуть деньги всем 14 тысячам доноров, кто жертвовал для бездомного.

Д'Амико и Макклюр были задержаны в среду вечером и освобождены до начала судебного заседания. Боббитт был взят под стражу в Филадельфии.

Обвинения были предъявлены через несколько месяцев после того, как Боббитт подал в суд на Макклюра и Д'Амико, обвинив их в присвоении денег, собранных на его имя.