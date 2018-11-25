В США интернет-продажи в Черную пятницу превысили 6 миллиардов долларов

В США объемы интернет-продаж в Черную пятницу достигли 6,22 миллиарда долларов, что на 23,6% больше, чем год назад, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics.
Adobe Analytics отслеживает транзакции для 80 из 100 крупнейших интернет-магазинов в США, таких как Walmart и Amazon. Размеры прибыли удалось установить в связи с тем, что многие розничные торговцы начали большие продажи за несколько дней до выходных.
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Данные свидетельствуют о том, что в 2018 году 33,5% от всей выручки или около 2 млрд долларов было получено, благодаря совершению американцами покупок прямо с мобильных устройств.
"Ретейлеры проделали большую работу, чтобы использование их веб-сайтов было более удобным для клиентов, в итоге почти на 10% больше пользователей было привлечено на распродажи в Черную пятницу в этом году, нежели в прошлом", - прокомментировал ситуацию представитель Adobe Тэйлор Шрайнер.
Как отмечается, в этом году при помощи смартфонов стали больше покупать бытовую технику, мебель и громоздкую электронику. В среднем покупатель расходовал 146 долларов.
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